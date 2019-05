El presidente de la Amical Mauthaussen, Enric Garriga, ha pedido no “banalizar” el nazismo con mensajes políticos que no estén relacionados directamente con el Holocausto. Así lo ha dicho en una entrevista en TV3, al día siguiente que el Govern aprovechara el homenaje a las víctimas del nazismo para calificar de “presos políticos” a los ex consejeros en prisión preventiva.