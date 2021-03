Ya ha llegado. En realidad llegó hace unos cuantos años, pero de manera notoria se ha acrecentado en la última década. La comercialización de la salud ya se ha instaurado en nuestras vidas. Poco a poco, cual caballo de Troya, la sanidad privada se ha ido metiendo poco a poco en nuestras vidas sin darnos cuenta, con un marketing y una psicología de captación desmesurados mediante anuncios de publicidad increscendo en la última década.

La americanización de la salud ya está aquí. Por mucho que no te lo quieras creer, que el modelo yanqui no va a imponerse en España porque tenemos la "mejor sanidad del mundo", cuando se analizan los datos y las estadísticas, la sanidad privada ya es mayor que la sanidad pública en algunas comunidades.

En esta gráfica de es.statista.com se observa la relación de hospitales públicos vs centros privados en 2018 en las diferentes comunidades autonómas. Es decir, ya hay más centros privados que públicos en muchas de las comunidades, a destacar Catalunya, donde el numero de centros privados es mayor del doble que de centros públicos.

Numerosos artículos en los ultimos años indican que la tendencia hacia el modelo privado está en aumento:

"Aumenta la contratación de seguros de salud privados en el Estado español" KaosenlaRed (2018)

El negocio de las aseguradoras privadas ha seguido creciendo en la última década en España sin verse dañado por la crisis económica, logrando más de 11 millones de clientes. Durante 2017 más de medio millón de españoles contrataron un seguro médico privado. Tres factores principales propician estas cifras: las largas listas de espera, los recortes en Sanidad Pública y el aumento de las empresas con convenios que ofrecen este servicio a sus empleados como parte de la remuneración salarial.

La sanidad particular mueve en España 30.000 millones, un 30% del total, y ha encontrado en los seguros una nueva vía para crecer

La contratación de pólizas crece un 4,9%. El aumento de las listas de espera ha sido un acicate, como ocurrió en la crisis de 2008

Es una constante que el aumento de la sanidad privada va en detrimento de la sanidad pública. Y es que el negocio está en que a peor sanidad pública, más se fuerza indirectamente a la gente a acudir a la sanidad privada. Así que si eres de los que piensas que haces un gran favor a la sanidad pública acudiendo a la sanidad privada "por que así libero de peso a la sanidad pública" y ya tengo la conciencia tranquila, lamento decirte que no sólo no la ayudas, sino que con tu dinero de la poliza ayudas a que la sanidad privada tenga más poder de confrontar a la sanidad pública, que con tu asistencia o no sigue menguando y deteriorándose. Seguramente tu voto en las elecciones también tenga que ver en este deterioro.

Del artículo de negligenciasmedicas.com podemos ver el siguiente extracto:

Desde que nuestros mandatarios comenzaron a retirar derechos, empezaron el exceso de listas de espera, colapsos en urgencias, falta de médicos y personal de sanidad, etc. Esto ha conllevado al aumento de contratación de seguros privados y la ¡¡gran publicidad!! de estos «atractivos,y baratos» e incluso con el ofertón de regalar ¡¡2 meses de seguros gratis!!.

Como decimos, el crecimiento de la sanidad privada está siendo espectacular en los últimos años, de hecho, sus camas hospitalarias ya superan a las del sistema público (algo que debería avergonzar a la administración). Esto, sin lugar a dudas, se debe a una cada vez más variada oferta de seguros de salud y al bestial y gradual empeoramiento de la sanidad pública causada por el goteo constante de los recortes en sus presupuestos.

Está claro que para que la sanidad privada prospere, es necesario que la sanidad pública se deteriore, y eso solo puede hacerse de una manera: por decisión politica.

Y esto acompañado de un buen marketing y psicología, llegamos a leer cosas como:

Pero como todo lo privado, lo que empieza con un buen marketing, todo muy bonito y perfecto, deriva en lo de siempre, subidas de precio, empeoramiento de las condiciones, etc. como podemos observar en los siguientes artículos:

No se puede decir que los avisos y los globos sondas no se han lanzado desde las aseguradoras de salud. “Será inevitable un incremento de tarifas en España en los próximos años”, ya aseguró el consejero delegado de DKV, Josep Santacreu. Un mensaje que ahora sale del Círculode Empresarios.

El aumento del IPC, el incremento del riesgo o cumplir años son solo algunos de los motivos que justifican una subida del precio de tu seguro

"Los consumidores denuncian problemas en una de cada cuatro pólizas de Salud" La Vanguardia (2019)

Tratamientos no cubiertos, renovaciones más caras por la salud del tomador o laberintos burocráticos para autorizar servicios son los fallos más graves

Pero sigamos con las banderas, Puigdemont, Hasel a la cárcel, la niñera de Podemos... cuando te quieras dar cuenta, tendrás esto sin alternativa:

Pues eso, a seguir mirando hacia otro lado con la conciencia tranquila y tu seguro que crees que te va a salvar el culo, y a seguir votando a los mismos y a preocuparse de lo que mañana dirá Eduardo Inda en su OKDiario acerca del "Coletas" o de "Puchi"... cuando estemos en la situación de Michael Robinson sin alternativa... nos acordaremos de esos maravillosos años donde ibas al centro de salud o al hospital y no te pedian la poliza de seguro ni la cuenta corriente para ser atendido.

American way of life!