Amazon va a por Ikea presentando sus propia marca de muebles con envíos gratuitos

Amazon ha presentado sus dos primeras marcas de muebles. De esta manera, después de adentrarse en negocios como el de la comida fresca con la compra de Whole Foods, ahora ha decidido enfrentarse a Ikea fabricando sus propios muebles y vendiéndolos con gastos de envío gratuitos y otras ventajas. De momento, estos nuevos muebles se empezarán a vender únicamente en Estados Unidos, y no han hablado de planes para un lanzamiento internacional que sería lógico que no llegase hasta comprobar que les funciona "en casa". Sin emabrgo el movimiento no...