Amazon suelta un ejército en Twitter para defender a la compañía contra las protestas de empleados

La última campaña de publicidad de Amazon está llenando Twitter de mensajes positivos y defensas de la compañía. Lo llamativo es que no lo está haciendo con tuits patrocinados, como es lo habitual. En vez de eso, Amazon ha contratado a multitud de usuarios, que se han creado cuentas para defender a la compañía ante cualquier mención de su nombre. La cantidad de usuarios aún no se conoce (aparecen unos 16 en la búsqueda de Twitter), pero es suficiente para que no se les pase mucho.