Amazon y su penosa gestión de la garantía de mi portátil: Me quedo sin portátil ni dinero (III)

En capítulos anteriores... acababa escribiendo al departamento de relaciones ejecutivas de Amazon la ristra de derechos que me estaban negando como consumidor

23 de Mayo: Vuelvo a llamar a Amazon y me dicen que el departamento de Relaciones Ejecutivas sigue trabajando en el caso, necesitan 4 días más para resolverlo. Contacto con Canal Sur Radio y decenas de medios de comunicación y webs de tecnología, sin respuesta...

24 de Mayo: Tengo una conversación telefónica con otro afectado similar, en este caso por un teléfono One Plus del que dicen "ha llegado sucio y completamente roto". Me cuenta su caso y como procedió él para que le devolviesen el dinero, desde aquí le doy las gracias por tomarse el tiempo y ser tan amable. Adjunto el vídeo de Youtube que subió en su día:

En resumen: este afectado me recomienda grabar todas las conversaciones, no dejarme avasallar, ser contundente, decirle que la llamada esta siendo grabada, que está vulnerando mis derechos y que si no cambia de proceder voy a formular una querella por apropiación indebida.

Un familiar muy cercano que ha estudiado derecho me aconseja sobre dónde y cómo presentar dicha querella por apropiación indebida, en juzgado de guardia, describiendo los hechos, indicando las fechas, sin necesidad de citar artículos de leyes, luego adjuntaré la denuncia (aún la estoy escribiendo)

25 de Mayo: Recibo un extraño correo de Amazon diciendo que como vendedor no podré realizar reembolsos, wtf? yo no soy vendedor.

26 de Mayo: Transcurrido el plazo dado por el departamento de Relaciones Ejecutivas llamo de nuevo a Amazon:

Resumen de la llamada:

Tras varias comprobaciones me vuelven a decir lo de siempre.

Le enumero al empleado del servicio al cliente de Amazon los derechos reconocidos por la ley que se me han negado,

le informo de que esa clausula por la que destruyen la propiedad de un cliente es abusiva y no aparece en las políticas de devoluciones de Amazon

le advierto de que la conversación está siendo grabada

Le informo de que voy a interponer una querella por un delito de apropiación indebida

El empleado de Amazon me vuelve a decir lo de siempre, que no me puede pasar directamente y que lo escala al departamento "x" y que lo antes posible van a atender mi petición.

Y aquí tengo la denuncia ya preparada para ir al Juzgado de guardia:

El resto es lo que ya he comentado en los artículos anteriores, pero más detallado y aportando emails de Amazon y Celeritas, fotos y las transcripciones de conversaciones, con las fechas contrastadas varias veces para asegurarme que no omito ningún hecho ni me equivoco en ninguna fecha.

Estoy esperando que un familiar muy cercano que ha estudiado derecho repase la querella y una vez hecho eso, directo al juzgado de guardia.

Y para los que siguen pensando lo buenos que son los de Amazon y lo bien que lo hacen, echadle un vistazo a las reviews en trustpilot, amén de otras movidas que me ha pasado otro afectado que me ha aconsejado y apoyado todos estos días.

