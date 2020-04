La alucinante historia detrás de la portada de Wish You Were Here de Pink Floyd

Hay portadas impactantes en la historia del Rock y luego está la de Wish You Were Here. Si el disco es emblemático, lo es también gracias a una cubierta icónica, inolvidable en todos los sentidos, pensada en cada esquina y, por supuesto, difícil de realizar. Porque… ¿cómo capturar el apretón de manos entres dos hombres trajeados, uno de ellos ardiendo?