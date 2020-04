¿Por qué el alquiler de viviendas de uso turístico es tan caro? El caso de Sanxenxo

Lo que voy a contar, sucede en Sanxenxo pero seguramente es aplicable a otras localidades turísticas de renombre. Sanxenxo es ahora conocida como la Marbella gallega. Pero no siempre fue así. Hace 30 años, era el destino turístico de gente de clase media, principalmente de gallegos, portugueses y algunos madrileños. ¿No puedes veranear en Marbella o Ibiza? Pués veraneas en Sanxenxo. la única persona famosa que veraneaba hace tiempo en Sanxenxo, era Marta Sánchez, y cuando se hizo famosa, abandonó la localidad. Los alquileres tenían unos precios algo caros pero asumibles. Al igual que los precios de los bares, restaurantes, pubs y discotecas.

Con la construcción de un Puerto Deportivo faraónico al que le pusieron el nombre de El Rey Juan Carlos I. Sanxenxo recibió el apodo de la Marbella gallega en recuerdo a la Marbella de Jesús Gil. Todo cambió. El veraneo de VIPs como Juan Carlos I, Mariano Rajoy, al que se sumaron una pequeña corte de empresarios y banqueros, que buscaban aprovechar los últimos estertores de una monarquía decadente, además de la celebración de regatas, hizo que Sanxenxo cobrase cierta fama en los medios y los precios de los alquileres se disparasen.

Sigue veraneando gente de clase media pero intenta alquilar vivienda en meses que no sean Agosto. Una vivienda turística en primera linea de playa en Silgar puede rondar 3500€ o incluso más en el mes de Agosto: una locura. Estuvimos conversando una chica y yo sobre esto, esta subida repentina de los alquileres ocurrió hace 5 o 6 años. Justo, cuando el Rey emérito huyó de Mallorca al deshacerse su grupo de amigos empresarios.

Mis padres decidieron veranear allí desde 30 años, al principio alquilando el mes de Julio y después compraron una vivienda, bastante bien ubicada. Terminamos viviendo en ese pueblo de forma permanente durante varios años, ni que decir tiene que el pueblo está muerto en invierno y que muchos comercios cierran durante ese periodo de tiempo. A veces, no ves ni un alma por la calle si te levantas a las 7:00 de la mañana.

Por un problema de salud, abandonamos la localidad y regresamos a una ciudad. Las cosas no nos iban bien y decidimos convertir la vivienda que habíamos abandonado en una Vivienda de Uso Turístico. Ahora todo está regulado, tienes que acudir a la Consellería de Turismo para registrarla como tal, tienes que ir al Ayuntamiento por documentación que acredite que cuando menos, no tiene ningún expediente de infracción urbanística abierto, tienes que abrir una póliza de seguro especial para Viviendas de Uso Turístico, tienes que rellenar el parte de Viajeros de la Guardia Civil, encargarte de la limpieza, etc. Hay que pagar unas tasas, todo eso cuesta un dinero. La Vivienda de Uso Turístico te permite alquilar por días, semanas, quincenas, etc. Tienes que acudir a un arquitecto o un ingeniero para que te haga un Certificado de Eficiencia Energética si quieres alquilar varios meses o todo el año. Tienes que reformar la casa, si lleva mucho tiempo: una mano de pintura, un barnizado nuevo, retirar muebles antiguos, etc. Eso también cuesta dinero.

Pero de este tipo de alquileres de Viviendas de Uso Turístico, no solamente vive el propietario o arrendador. Viven los que trabajan en las inmobiliarias de Sanxenxo que cobran una comisión del 10% más el IVA, fontaneros que por un servicio de reparación urgente, pueden llegar a cobrar 120€ o 150€ , electricistas, empleadas del servicio de limpieza, que trabajan por horas..A lo que se suman, las comisiones que cobran plataformas como Booking, Rentalia, AirBnB y portales inmobiliarios y webs como milanuncios. Y hasta aquí todo normal.

Pero en mi corta experiencia de arrendador de Vivienda de Uso Turístico en Sanxenxo. Descubrí una estafa bien montada y cuya existencia fue corroborada por varias personas relacionadas con este sector.

Confïe en una Inmobiliaria de Sanxenxo bastante céntrica. El personal era muy sonriente y agradable. Si no tenías ni idea de cómo convertir tu vivienda en una Vivienda de Uso Turístico, ellos se encargaban de todo. Hasta de dar de alta el registro de viajeros en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Se sorprendieron al ver que yo tenía todo la documentación.

Ofrecían la contratación voluntaria de un servicio de limpieza en caso de que no quisieras limpiar tú mismo la vivienda, declinamos su oferta y les dijimos que nos encargábamos nosotros.

Varias personas de mi familia, entre las cuales, estaba yo, limpiamos la vivienda el día antes. Al día siguiente entró el pax o huesped y recibo una llamada teléfonica de la mujer que estaba al frente de esta inmobiliaria: "La casa estaba sucia, sucia y se ha atascado un inodoro". He tenido que llamar a una chica de la limpieza para limpiarla. Avisamos al servicio de limpieza y vamos a llamar a un fontanero y en tono catastrófico, me dice: porque sino el inquilino se va!. Reaccioné con estupor, le dije que si quería llamaba por teléfono a un fontanero para que reparase la avería en el inodoro. En ese momento, la mujer de forma precipitada exclama: ¡No! ¡No! ¡De eso ya me encargo yo!.

Me di cuenta que me había estafado. La casa estaba limpia, yo había participado en el proceso de limpieza, pero lo más grave, es que empecé a sospechar que el posible problema del inodoro podría ser inventado o presentar una factura que no se ajustaba a la realidad con la reparación y posible sustitución de piezas efectuado.

Se daba la circunstancia, que conocía a una persona relacionada con el sector de la construcción que suministraba material a profesionales dedicados al mundo de las reparaciones en la zona de El Salnés y me contó algo escalofriante.

Las inmobiliarias tenían chanchullos con determinados profesionales como algunos fontaneros, electricistas y servicios de limpieza. Cobraban mucho por sus servicios, se inventaban problemas donde no los había. Por ejemplo, el clásico fontanero que dice que el problema es del latiguillo del inodoro y que hay que sustituirlo, cuando no hacía falta y cobrarte además la pieza a precio de oro. A él le ofrecieron participar en el juego de facturar por reparaciones ficticias.

Es una trama de estafa bien orquestada. Las inmobiliarias que alquilan tu vivienda a un inquilino que consideran su cliente, no te avisan de una avería. Envían un técnico a repararla y tú no pintas nada. El inquilino es su cliente. Por supuesto, la inmobiliaria se lleva su comisión. Imaginen 50 viviendas y 50 reparaciones de urgencia por 150€ y que se lleven una comisión del profesional que repara por 50€. Multipliquen 50 € por 50 reparaciones y obtendrán 2500€ libres de impuestos.

Más tarde, hablé con una chica que tenía un novio de una empresa de seguros, y me dijo que estaba al corriente de cómo se las gastaban algunas inmobiliarias.

Un agente inmobiliario que no trabajaba en ese municipio, me aseguró que por desgracia, habían pícaros que desprestigiaban al sector.

Protesté a la inmobiliaria. Con sorpresa y un poco de temor, me dijeron que yo había sido el único arrendador que se habia quejado. Que su deber era conseguir que el inquilino estuviese satisfecho y que la reparación fuera lo más rápida posible. Yo le comenté que conocía gente relacionada con el sector inmobiliario, seguros y de la construcción que me hablaron de esas malas prácticas. Y le advertí que si me cobraban, tendría consecuencias.

La gerente de la inmobiliaria me llamó toda indignada: Me está acusando de ser una ladrona y eso no lo pienso consentir. Llevo 30 años al frente de esta agencia, tengo mi prestigio. ¿Pero usted quien se cree?

Aquella mujer me dijo que los vasos estaban sucios y yo le dije que eso era imposible; porque el inquilino ni los tocó (habría traido los suyos), que la campana extractora de humos estaba llena de grasa, y también le dije que eso no podía ser, pués había sido limpiado a conciencia. Acorralada, por mis observaciones. Ella se hace la víctima: "¿pero usted se cree que voy a arriesgar mi prestigio por 50€? Los interruptores estaban llenos de grasa y tuve que limpiarlos con un pañuelo"... "No se preocupe, ya me hago cargo yo de las facturas. Usted no v a pagar nada". Yo no dije que la casa estaba sucia, sucia, grita al borde del histerismo, como si fuera la niña del Exorcista. En ese instante, le replico: eso comentario no se lo pienso tolerar, porque tengo una app instalada en el móvil que registra todas las conversaciones teléfonicas. Usted dijo que la casa estaba "sucia, sucia". Por el teléfono, sentí que la mujer la habían empalado al oir aquella afirmación, aún conservo las grabaciones de nuestras conversaciones.

La situación se volvió esperpéntica. La gerente le pidió a una empleada que le enviase un correo electrónico de la inquilina. En dicho correo electrónico, le agradecía su rápida actuación y que les iba a recomendar siempre!!! Atención al copy-paste del correo electrónico de la inquilina, que me hizo la inmobiliaria: z@hotmail.com

Al finalizar el mes y marcharse el inquilino, la situación se volvió tensa. Ellas se habían comprometido a rellenar el parte del registro de viajeros de la Guardia Civil y comprobé en la web de hospederías de la Guardia Civil, que seguía en blanco. La Guardia Civil me informó por correo electrónico que la culpa recaería sobre mí.

El inquilino se fue y desde entonces, el contacto con el personal de la inmobiliaria se volvió tenso. Intercambio de comentarios de forma cínica, falsas sonrisas, etc.

La gerente me pasó una factura del fontanero por valor de 83€ con el número 5 en Agosto. Esto indica con toda probabilidad, este profesional trabaja en negro todo lo que puede. y un recibo por el servicio de limpieza que ella mismo realizó en mi vivienda por 20€, por supuesto sin IVA y que no declaraba a Hacienda.

Le dije a la mujer que no estaba de acuerdo con qué me cobrase por servicios que consideraba injustificados. Ella respondió con agresividad e indiferencia, se encogió de hombros y dijo con tono de desprecio: ¡Bah!

Otra empleada me dijo que no hay que fiarse de lo que dice por ahí. Yo le respondí que mi amigo me había hecho trabajos por varios cientos de euros sin cobrar nada a cambio. Ella no podïa decir lo mismo. También le dije que los tiempos habían cambiado, que existían otras inmobiliarias, Internet, webs como milanuncios y webs como rentalia, booking, etc. Puestos a aguantar a comisionistas, prefiero no verles la cara.

Y mi amigo, que trabaja en una empresa que suministra material a muchos de estos "profesionales" de la zona, me comenta entre risas: "Y espera que la inmobiliaria te digan que se ha fundido un foco y que han tenido que enviar a un electricista a cambiarlo de manera urgente." Resumiendo, entre reparaciones y servicio de limpieza, te pueden clavar 300 € en un mes, para que el inquilino esté contento.

Este año, la misma inmobiliaria intentó contactar conmigo para poner mi vivienda de uso turístico en su agencia, diciendo que habia recibido ofertas. No contesté a sus correos y mensajes de Whatsapp. Pero no tienen vergüenza, así que decidieron llamarme y me pregunta si la casa estaba libre y que habían recibido algunas oferts, yo le contesté que le había alquilado durante todo el año, no era del todo cierto, lo alquilé por poco dinero a un hombre hasta el mes de Junio. Y ella, como buena mentirosa y estafadora que es, se dio cuenta que mentía por la frialdad con la que contestaba. Se despidió decepcionada de forma lacónica: Si hay algún cambio, avísenos. Yo le avisé, que si me cobraban por servicios no justificados, tendría consecuencias. Y en los negocios, aunque salga perdiendo, trato de cumplir mi palabra.

Esta inmobiliaria se hizo con una cartera de clientes durante décadas, seleccionando familias de clase media alta, que no quieren romperse la cabeza en Internet, buscando Vivienda, pero le están dando el sablazo. Me dijeron que yo podía sacar 2500€ por el mes de Julio y lo alquilé por 1600€. No me importa perder cientos de euros si me quito parásitos de en medio. Si alquilas más barato, alquilas seguro.

No solo el alquiler de las viviendas se dispara en los meses de verano, principalmente de Agosto. También se disparan los precios de la comida y bebida de los restaurantes, pubs, bares, discótecas. No es normal que una franquicia de helados te venda un helado en Sanxenxo 0,50€ más caro que en Santiago de Compostela. No es normal, que te vendan helados de Nestle o de la Cart d'or a 4 € y en raciones minúsculas, cuando las mejores heladerías artesanas están en Vigo y te ofrecen generosas raciones y más baratas. No es normal que una tapa de pulpo en Sanxenxo pueda costarte 18€ cuando si te vas de ese pueblo, encuentras sitios donde te la venden por 8 euros más barato y de mejor calidad. Comidas en restaurantes especializados en fusionar diferentes cocinas que valen 40€, cuando en las ciudades, encuentras la misma calidad o incluso mejor por la mitad. Y así con todo. Casi nadie es inocente en ese pueblo.

Hablé con la chica que tenía un novio en una compañía de seguros mientras esperaba el autobús. Y llegamos a la conclusión. Este tipo de turismo, muy respetable, nos parece un disparate. Con todo el dinero que se gastan algunos para pasar un mes, puedes ir a cualquier lugar exótico del mundo. Yo personalmente, prefiero el turismo cultural, visitar ciudades,recorrer sus monumentos, museos, parques, playas, una o dos veces y ya está. Entiendo que mucha gente es mayor y no le gusta la aventura, solo quieran ir a una playa masificada, tumbarse en la arena, dar pequeños paseos, y tomar algo en la terraza de un bar o restaurante. Pero considero, que youtubers como LuisitoComunica o LethalCrisis disfrutan muchísimo más con su forma de viajar que todos ellos juntos.

Que cada cual saque sus conclusiones.