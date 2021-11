Almeida ya mueve ficha en privado: "Yo lo que no quiero es que Ayuso presida el PP de Madrid"

Con las hostilidades internas en franco aumento y con los whatsapps echando humo -excepto los que Ayuso tiene bloqueados-, en el PP las miradas se vuelven ahora hacia el tercer actor en discordia, José Luis Martínez Almeida. El alcalde de la capital ha intentado no mojarse y evitar el terreno embarrado, pero ya no le queda más remedio que decantarse. Por eso, en las últimas semanas, Almeida ha transmitido en al menos cinco reuniones internas cuál es su resumen sobre el conflicto: «Yo lo que no quiero es que Ayuso presida el PP de Madrid».