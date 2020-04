Patriotismo, español

"El día que sean mayoría los ignorantes y reaccionarios entre los que portan, orgullosos, la bandera de nuestro país, ese día, sera el momento de hacer las maletas y largarse muy lejos"

Tom Sharpe

Patriota en este país es aquella persona que considera normal salir a la calle a manifestarse, no por la corrupción, no por la defensa de la Sanidad y la Educación públicas, no por la igualdad de hombres y mujeres, no por los derechos LGTB, no contra la guerra por el petróleo, sino para echar a un gobierno que pacta con independentistas.

Patriota es hacer uso de las muertes para convertirlas en armas arrojadizas. Patriota es llevar décadas votando a los que esquilman a esos "héroes" para ahora poner a parir a los que acaban de llegar y no pueden cuidar a esos "héroes".

Patriotas que se entregan a un orgullo que antepone los colores de una bandera y un escudo a los valores democraticos más básicos que deben sustanciar el concepto de patria. Patriotismo para obtusos, para idiotas sin capacidad crítica, para aquellos que no entienden el concepto más esencial de la democracia, para los que hablan de no abrir las heridas del pasado pero no ven con malos ojos pactar con ultraderechistas.

Patriotas que comparten bulos que atentan contra la seguridad y la calma de millones de personas, que jalean y votan entre espumarajos a la única oposición del mundo occidental que no está prestando el más mínimo apoyo a un gobierno frente al mayor drama social de los últimos 80 años.

Patriotismo de lacayo, de milana bonita, de ese que es incapaz de sumar dos más dos porque quién quiere matemáticas, teniendo a un empresario de éxito que recurre a la ingeniera fiscal como el que va a comprar el pan.

Patriotismo que renuncia al legado cultural, pero jalea a tenistas y futbolistas, patriotismo de pulsera y pegatina en el coche y de mascarilla para transformar muerte en votos, patriotismo de viva el Rey. Patriotismo de desfile de las fuerzas armadas, de espumarajos e himnos, patriotismo hueco, desustanciado, casposo, sin alma, sin sentido. Nación y bandera, como el toro que ataca la muleta roja sin saber cuál es la razón de tal impulso. Patriotismo, en resumen, ESPAÑOL.