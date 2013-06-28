Algunos hombres buenos: aquellos que no siguieron la omertá

#teahorrounprompt

Vale, ayer ya llegaron los primeros negativos, pero las noticias han pasado de portada de artículos a portada general. Así que hoy cambiamos un poco el tono.

Después de varios artículos sobre jueces, policías, fiscales y engranajes institucionales que parecen funcionar siempre en la misma dirección, toca hablar de los otros: los que denunciaron, los que investigaron, los que no miraron hacia otro lado o los que, por una vez, hicieron lo que se supone que había que hacer.

No busco canonizar a nadie. Algunos tienen sombras, errores o contradicciones. Pero todos comparten algo: en algún momento se salieron de la fila, rompieron la omertá o hicieron correctamente su trabajo cuando lo fácil era no verlo.

Prompt:

Actúa como cronista judicial y político español. Busca personas relevantes que denunciaron corrupción, investigaron correctamente casos sensibles o se negaron a participar en el silencio institucional. Para cada una, resume en pocas líneas qué hicieron, qué poder incomodaron y cómo el sistema, el partido, los medios o las cloacas les hicieron pagar el atrevimiento. No los conviertas en santos: limítate a mostrar el coste de no seguir la omertá.

Y el resultado es bastante instructivo.

José Luis Peñas: el concejal que puso la grabadora

José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, fue uno de los denunciantes que permitió destapar Gürtel. Grabó durante años conversaciones con Francisco Correa y su entorno, y esas grabaciones acabaron siendo una de las llaves de entrada al mayor caso de corrupción del PP.

Cómo le hicieron pagar:

No acabó convertido en héroe institucional, precisamente. También fue condenado por su participación en la trama, aunque después recibió un indulto parcial. El sistema aceptó sus grabaciones, pero no le regaló una estatua. Fue útil para abrir la puerta, pero la maquinaria no perdona fácilmente al que traiciona la familia.

Moraleja:

En España puedes ayudar a destapar una trama que tumba un Gobierno y aun así acabar siendo tratado como nota al pie incómoda.

Ana Garrido: la funcionaria que vio demasiado

Ana Garrido Ramos, extrabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denunció irregularidades que ayudaron a tirar del hilo de Gürtel en uno de sus grandes epicentros municipales.

Cómo le hicieron pagar:

Según ha contado durante años, sufrió acoso laboral, aislamiento, pleitos, desgaste personal y profesional. La corrupción no siempre necesita matarte: a veces basta con convertirte la vida laboral y familiar en una trituradora.

Moraleja:

Si una funcionaria cumple con su deber y denuncia una red clientelar, el sistema debería protegerla. En España, muchas veces primero la deja sola y después la invita a dar charlas sobre integridad.

Manuel Morocho: el policía que siguió los papeles de Bárcenas

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y principal investigador de Gürtel, siguió durante años el rastro de la financiación irregular del PP y de los papeles de Bárcenas.

Cómo le hicieron pagar:

En el juicio de Kitchen ha declarado que sufrió presiones para no incluir nombres como Rajoy o Cospedal en sus informes, que se intentó apartarle de la investigación y que incluso le ofrecieron destinos mejor pagados. Es decir: el premio habitual al funcionario incómodo. Un ascenso, pero hacia fuera.

Moraleja:

Cuando un investigador llega demasiado cerca de la verdad, siempre aparece alguien preocupado por su bienestar profesional.

Hermes de Dios: el comisario del ático de Ignacio González

Agapito Hermes de Dios, excomisario de Marbella, investigó el famoso ático de Ignacio González en Estepona/Marbella y sostuvo que había indicios oscuros sobre la verdadera propiedad del inmueble.

Cómo le hicieron pagar:

Declaró que recibió presiones para cerrar la investigación, que le pusieron delante un documento para que afirmara que no había encontrado indicios de delito y que temió por su carrera policial. También contó que Ignacio González le denunció por revelación de secretos.

Moraleja:

Investigar un ático puede ser más peligroso que investigar un zulo, dependiendo de quién duerma arriba.

Marcelino Martín-Blas: Asuntos Internos contra Villarejo

Marcelino Martín-Blas fue responsable de Asuntos Internos y se enfrentó al comisario Villarejo en una época en la que Villarejo no era todavía “el excomisario Villarejo”, sino una pieza muy cómoda para demasiada gente.

Cómo le hicieron pagar:

Interior le relevó de Asuntos Internos en 2015, en pleno enfrentamiento con Villarejo. En cualquier democracia sana, investigar a las cloacas debería ser una medalla. Aquí muchas veces es una invitación a mudarte de despacho.

Moraleja:

Asuntos Internos está muy bien hasta que se toma demasiado en serio lo de “internos”.

Pablo Ruz: el juez que no aceptó al PP como víctima de su propia caja B

Pablo Ruz instruyó Gürtel y los papeles de Bárcenas. Dio por acreditada indiciariamente una contabilidad paralela en el PP y rechazó que el partido se personara como “ofendido” por la caja B. El PP no era la víctima: era, como mínimo, parte del paisaje.

Cómo le hicieron pagar:

No fue expulsado ni perseguido penalmente. Pero tampoco terminó precisamente blindado en la Audiencia Nacional. Al acabarse su etapa, volvió a su juzgado de Móstoles mientras otros perfiles mucho más complacientes han tenido carreras bastante más mullidas.

Moraleja:

En España investigar la caja B del partido que gobierna puede ser compatible con hacer bien tu trabajo. Lo que no parece garantizar es una carrera institucional especialmente cómoda.

Pablo Casado: cuando el PP descubrió que investigar a Ayuso era peor que perder elecciones

Pablo Casado no es precisamente un héroe anticorrupción. Pero en 2022 hizo algo muy sencillo: pedir explicaciones sobre el contrato de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Cómo le hicieron pagar:

Políticamente duró menos que un hielo en agosto. La guerra interna acabó con su liderazgo, Ayuso salió reforzada y el PP aprendió una lección muy clara: la corrupción se denuncia hacia fuera, no hacia dentro.

Moraleja:

Casado pensó que podía pedir explicaciones sobre el entorno familiar de Ayuso y seguir siendo presidente del PP. Fue un error de cálculo casi enternecedor.

Rodolfo Ruiz: el comisario de Vallecas triturado por la conspiración del 11-M

Rodolfo Ruiz, entonces comisario de Puente de Vallecas, quedó en el centro de las teorías conspirativas del 11-M por la mochila con explosivos que no llegó a estallar y que fue clave en la investigación.

Cómo le hicieron pagar:

Durante años fue acusado de fabricar pruebas falsas o de participar en una conspiración. Él y su familia sufrieron una campaña brutal. Su esposa terminó suicidándose y su familia quedó marcada por aquella maquinaria mediática de la sospecha.

Moraleja:

A veces hacer tu trabajo en una comisaría no basta. Si tu trabajo desmiente el relato que algunos necesitan, te convierten en villano para que la mentira respire.

Conclusión

Estos casos no demuestran que España sea una mafia perfecta. Las mafias perfectas no existen. Lo que muestran es algo más triste: que en España, cuando alguien rompe la omertá, rara vez encuentra una alfombra roja.

Encuentra expedientes.

Encuentra acoso.

Encuentra soledad.

Encuentra campañas mediáticas.

Encuentra carreras truncadas.

Encuentra puertas que se cierran.

Y, de vez en cuando, encuentra una sentencia muchos años después diciendo que sí, que quizá tenía razón.

Por eso estos nombres importan.

No porque sean santos. Sino porque recuerdan que la corrupción no se combate solo con grandes discursos, sino con gente concreta que un día decide grabar, denunciar, investigar, declarar o no firmar un papel falso.

Y casi siempre paga la factura.