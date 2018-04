En algunos casos preferimos interactuar con máquinas en lugar que con seres humanos

Quizá nos estamos volviendo más ariscos. Quizá más reservados. Quizá el que no nos guste la interaccion humana no trate sobre la interacción per sé, sino el ahorro en tiempo y dinero que implica el eliminar el factor humano. El caso es que cada vez es más común el sefl-X, donde X es cualquier actividad: el paso del carro por la caja, la compra a domicilio o el check-in del aeropuerto.