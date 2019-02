Quienes tengan algunas nociones de la obra de este vasco tenaz sabrán qué lugar ocupa la paradoja en ella. Aclaramos que dicho término ha de ser tomado en su acepción de “contradicción”. ¿Qué escritor no se ha contradicho? Y hoy, ¿quién no se desnuda, aunque sea a través de simples tuits, y no sólo por lo que dice, sino por lo que omite?