Alguien muerto me ha arruinado la vida... otra vez [ENG]

De cómo el rastro de las notas a pie de página llevó a CGPGrey a la locura al intentar hallar el origen de un breve poema. La búsqueda del origen del nombre Tiffany ha llevado a Grey a muchas buscas paralelas, como la del poema William de Cognisby/ Came out of Britany/ With his wife Tiffany/, And his maide Manfas/, And his dogge Hardigras, presuntamente de origen medieval pero cuya referencia más antigua corresponde al siglo XVIII.