Alguien disparó un misil Patriot de 3 millones de dólares para abatir un dron de $200

Un aliado del ejército de Estados Unidos disparó un misil de 3 millones de dólares contra un dron. Y no hablamos de un vehículo aéreo no tripulado de corte militar, sino de un dron como los que puedes adquirir por 200 dólares en Amazon. “No tuvo ninguna oportunidad contra el Patriot”, ironizó el general estadounidense.Si empezamos a disparar artillería de $3 millones contra cuadricópteros de $200 no nos saldrán las cuentas.