Algo huele a podrido en los Grammy: por qué la denuncia de corrupción de The Weeknd es más que una rabieta

El cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, ha cargado contra los responsables de los premios Grammy después de no haber conseguido ni una sola nominación. “Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a la industria y a mis fans transparencia…”, alega el artista, que ha visto cómo su álbum After Hours, éxito de crítica y público, era desdeñado por unos académicos que sí han tenido a bien reconocer el trabajo de otros artistas como Justin Bieber, que opta a tres galardones en la gala que se celebrará el próximo 31 de enero.