Àlex Gorina: "Me resisto a creer que soy la única persona violada en la mili"

“Me despertó un sargento y me dijo: «Ven conmigo.» Cuando entré, me encontré con que había dos más. Y entonces se echaron sobre mí. Estaban borrachos, por supuesto, como casi siempre. Y me desnudaron”. Es el testimonio del crítico de cine y presentador Àlex Gorina (Barcelona, 1952) en el documental Te harán un hombre, que se emite este martes a las diez de la noche dentro del espacio Sin ficción de TV3.