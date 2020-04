Alemania y el conteo de muertos de COVID-19. Desmintiendo el bulo (con >30 artículos)

Escribo este artículo con el ánimo de aportar humildemente mi granito de arena para combatir el virus desmintiendo un bulo cansino sobre Alemania y su conteo de muertos. Es un pelín largo pero aporto aporto informaciones y bastantes enlaces para explicarlo.

TL;DR;

España y Alemania siguen el mismo criterio. El bulo ya ha sido desmentido:

Si realmente os “preocupa” el tema y aún creeis que es verdad seguid leyendo:

Primero lo básico

el criterio para contar muertos en España y Alemania:

Test positivo anterior o hacer post-mortem si el paciente tenía sintomas compatibles con el virus

Sin Patologias previas

Con patologias previas

En residencias

En casa

En hospitales

Noticias desmintiendo el bulo en la prensa Española:

Maldita.es (entre otras)

maldita.es/malditobulo/2020/03/23/alemania-muertes-coronavirus-patolog

Diario El Pais:

Fuente: elpais.com/sociedad/2020/03/20/actualidad/1584729408_422864.html

La sexta

El tercer muerto oficial tenía patologías previas:

El 3r muerto oficial en Alemania fue en Heinsberg (la zona más afectada) y tenía patologías previas:

Noticias al respecto:

Boletín oficial de Alemania (el Robert Koch Institut es la referencia ofical) indicando 3 muertos el 11 de marzo:

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsbericht

Colección de noticias sobre muertos por Coronavirus en Alemania

Hay bastantes noticias de varias regiones y medios sobre muertes por coronavirus durante marzo y alguna reciente de diferentes casos.

Una pista:

Vorerkrankung = Enfermedad previa

mit = con

Noticias de muertos con patologías previas:

www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-dr

www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/73-jaehriger-patient-stirbt-

www.onvista.de/news/coronavirus-toter-im-kreis-heinsberg-hatte-vorerkr

www.wz.de/nrw/wuppertal/zwei-corona-tote-in-wuppertal_aid-49702213

www.landkreis-wuerzburg.de/Auf-einen-Klick/Aktuelles/Coronavirus/Aktue

www.freiepresse.de/nachrichten/sachsen/coronavirus-tote-in-sachsen-sen

rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/coronavirus-erster-toter-in-duess

www.br.de/nachrichten/bayern/erster-corona-toter-in-bayern-83-jaehrige

www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Coronavirus-Zwei-weitere

www.all-in.de/mindelheim/c-lokales/coronavirus-erster-todesfall-im-unt

www.noz.de/lokales-dk/delmenhorst/artikel/2025214/erster-patient-aus-d

www.wa.de/hamm/coronavirus-hamm-dienstag-aktuelle-fallzahlen-stadt-inf

www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-saarland-toter-100.html

www.hellwegeranzeiger.de/kreis/coronavirus-froendenberger-mit-vorerkra

www.sol.de/news/update/News-Update,459673/Coronavirus-Saarland-Zahl-de

www.dorstenerzeitung.de/dorsten/dorstener-stirbt-am-coronavirus-erster

Noticias de muertos en residencias (también con y sin patologías previas)

www.sueddeutsche.de/bayern/coronavirus-wuerzburg-seniorenheim-neun-tot

www.waz.de/staedte/duisburg/coronavirus-so-ruesten-sich-duisburger-sen

www.t-online.de/region/id_87586422/coronavirus-zehn-tote-in-wuerzburge

www.all-in.de/kempten/c-lokales/erster-todesfall-im-allgaeu-frau-86-au

www.infranken.de/regional/bad-kissingen/coronavirus-im-landkreis-bad-k

www.shz.de/regionales/hamburg/erstes-corona-todesopfer-in-hamburg-76-j

www.shz.de/regionales/hamburg/erstes-corona-todesopfer-in-hamburg-76-j

Noticias de muertos encontrados en casa

www.rtl.de/cms/mit-coronavirus-infizierter-mann-tot-in-wohnung-gefunde

www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/52-jaehriger-stirbt-nach- (con test post-mortem)

--------

ya paro,... pero podría seguir.

No he puesto noticias de muertos en hospital y/o sin patologías previas porque supongo que eso no se pone en duda…

Conclusión

Todavía no he encontrado ni una prueba o información contrastada que confirme el bulo y tanto comentario en ese sentido.

Espero que esto llegue a alguien que aún estuviese convencido del bulo y que se disipen dudas y que concentréis vuestras fuerzas en detener bulos y no en fomentarlos.

----

Supongo que más de uno vendrá a "hablar de su libro" con los mismos argumentos de siempre y a seguir repitiendo el bulo descreditando todo lo aportado es este artículo... Respondo a algunas afirmaciones más típicas que ya he visto para ahorraros el trabajo de comentar:

Los números no cuadran:

Siempre que se sacan datos de contexto no cuadran, con una simple regla de 3 no se analizan los datos

Acordaros del Dieselgate:

Volkswagen es una empresa privada que hizo trampas, eso no convierte un país entero, todos sus ciudadanos y gobiernos en mentirosos. VW ha recibido ya fuertes sanciones (~10.000 millones de € en multas) y todavía tiene un montón demandas abiertas. Además eso fue en 2015, ya ha llovido un poco desde entonces.

Si aún si sigues con eso, recuerda que en España, por desgracia, tenemos casos de corrupción para dar y tomar: Cajas B, tarjetas Black, EREs Andalucia, Fraude ayudas europeas, etc. Por lo que deberías dudar mucho más de España siguiendo el mismo criterio. Yo no dudo de los números de España o por lo menos no pienso que estén manipulados.

Hay noticias en menéame que lo confirman:

www.meneame.net/story/instituto-robert-koch-denuncia-alemania-da-datos

y

www.meneame.net/story/coronavirus-alemania-supera-barrera-1-000-muerto

Primero os pediría que leyeráis las noticias/fuentes que referenciáis para defender vuestros argumentos.

La primera noticia sobre la supuesta denuncia del RKI, es una historia manipulada donde el titulo y la entradillaj no tienen que ver con la noticia. Sinó comparad el título (no hace falta saber alemán para ver que es inventado)

La segunda, euronews saca de contexto las palabras de "Lothar Wieler” donde dice (sin que le pregunten sobre ello) que suponen que el número es más alto del que tienen porque no tienen capacidad de testear a todas las personas que mueren (como en España y todo el mundo). Escuchad la rueda de prensa de ese día.

Esconden muertos:

suponer que se puede hacer algo así en una democracia en Europa, sin que ningún familiar/amigo lo denuncie, ningún periodista o policia investigue, q ningún partido de la oposición lo denuncie, etc. es el colmo.

Un saludo.