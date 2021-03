Alemania advierte a la UE: si no se espabila, comprará la vacuna Sputnik

Spahn no pretende esperar una decisión por parte de la UE. Según él, "no hay bastantes vacunas en Europa para parar la tercera ola" i "es posible que en las próximas semanas no podamos dar pasos en la desescalada". Por este motivo, ha defendido que "si la UE no hace nada, estoy de acuerdo en hacerlo a escala nacional".