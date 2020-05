El cantante madrileño cree que "cuestionar a quienes están al frente del gobierno no es muy inteligente", "No entiendo a la gente que se empeña en bombardear la gestión. No sé si tendrán una varita mágica y mañana nos van a salvar a todos, pero si no la tienen, que se callen, ¿sabes? O que aporten algo. Quien no aporte algo, que calle, y que se dedique a estorbar lo menos posible. Aquí la gente intenta trabajar..."