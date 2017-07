Alcaldes y comunidades se rebelan contra las banderas azules: Solo son un negocio

El galardón, que premia la excelencia de las playas en 60 países, es criticado por su arbitrariedad. Su promotor se defiende: "Si no las quieren, que no las pidan". Ese verano, Baleares perdió 12 banderas y el consejero de Turismo, Biel Barceló, dijo que era un castigo por "no pagar a la empresa" que las entrega, sugiriendo que son un sello de excelencia que se compra con dinero. Un año después, el discurso no varía: "No vamos a pagar por pertenecer al club de banderas azules cuando es algo que no nos aporta nada.