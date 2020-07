El alcalde de Seúl dejó una nota de disculpa en su domicilio antes de morir

“Discúlpenme todos. Agradezco a todos aquellos que han estado conmigo en mi vida. Siempre lo sentiré por mi familia, a quienes no he causado nada más que dolor. Por favor, incineren (mi cuerpo) y esparzan (las cenizas) en la tumba de mis padres. Adiós a todos”. El mandatario iba a enfrentarse a una denuncia de acoso sexual. La anotación, hecha pública este viernes, acompañaba a un mensaje similar a un testamento. “(El cuerpo) no mostró signos de homicidio”, reveló un funcionario.