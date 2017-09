Un alcalde del PSOE mantiene la calle de 'José Antonio' porque no se sabe si se trata de Primo de Rivera

El alcalde de Rionegro del Puente, Zamora, José Antonio Colino, (PSOE) ha respondido al senador de Compromis Carles Mulet, que ha instado a todos los alcaldes de España a cambiar nomenclatura franquista del callejero, que la calle 'José Antonio' y la plaza 'José Antonio' no tienen connotación franquista y no atentan contra la ley de Memoria Histórica. Especifica que su denominación es José Antonio "a secas", por lo que no se corrobora que esté dedicada a José Antonio Primo de Rivera, líder y fundador de Falange Española.