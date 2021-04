El alcalde de Orihuela, imputado por malversación por cobrar durante 6 años un sueldo público sin ir a trabajar

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), ha sido imputado por el juez con el cargo de prevaricación por presuntamente haber cobrado un sueldo público en su puesto "adscrito funcionalmente" a la dirección territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, salario que se cobró noviembre de 2008 y enero de 2014 y del que no se tiene ningún rastro de su trabajo. Bascuñana afirma que hacía funciones de "asesoramiento" pero que no tenía despacho y que "los informes no los realizaba por escrito" .