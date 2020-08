Alcalde de Nueva York: “Mi consejo es que no se compren un automóvil. Los autos son el pasado"

El alcalde Bill de Blasio insistió en que hay “tantas” opciones de transporte público disponibles para los neoyorquinos que no necesitan comprar un automóvil si no se sienten cómodos por volver en transporte público, particularmente el metro, durante la pandemia del coronavirus. “Mi consejo para los neoyorquinos es que no se compren un automóvil. Los autos son el pasado, el futuro será el transporte masivo - andar en bicicleta, caminar - y hay tantas opciones en este momento y serán cada vez más a medida que avancemos ”, dijo de Blasio.