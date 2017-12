El alcalde de Firgas (CC) suplanta a su hijo en las oposiciones de más alto nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias

En el listado de admitidos a las pruebas, celebradas el pasado día 16, figuraba Himar Báez y no Manuel Báez, que logró identificarse ante los funcionarios y hacer el examen. El alcalde, que reconoce que está estudiando dimitir por una crisis conyugal, asegura que solo acudió a acompañar a su hijo y que no entró al aula. El tribunal no se percató de la irregularidad, que uno de sus miembros califica de "gravísima" y que obligará a anular ese examen, actualmente sellado en un sobre.