Amores tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un 68% de discapacidad y grado dos de dependencia. Y aunque no se ha vacunado todavía, ya que sigue esperando su turno, asegura que está "deseando hacerlo". "Con mi enfermedad, una infección respiratoria es acercarme a la muerte. Es algo que mi cuerpo no podría resistir. Las dosis ha llegado a mi pueblo y yo espero que me las pongan cuando me toque y no antes por el hecho de ser político".