El alcalde de Cullera habla de la llamada que le hizo Mazón el día que golpeó la DANA: "No era de estado de emergencia"

Jordi Mayor ha explicado que no reveló antes de qué habló con Mazón "porque creo que no tocaba, también por respeto a las víctimas y a la gente que todavía no ha encontrado a sus seres queridos. Ya que Mazón lo ha sacado, yo no voy a tardar cinco días en decir lo que pasó ese día. Yo puedo decir todas las horas y todos los minutos del día 29 dónde estaba y qué estaba haciendo. El que no puede hacerlo es él. Y que quiera utilizar una llamada a las 18.28 h para eludir su responsabilidad, una llamada que parece más propia de café, copa y puro..."