Un alcalde de Castellón responde a una pintada en la que le llaman maricón: "¿Ahora te enteras? Me indigna que ensucies el pueblo"

Este jueves las fachadas de varios edificios de la localidad de l´Alcora (Castellón), amanecieron con hasta 12 pintadas con insultos y ataques a diferentes instituciones y personas del pueblo. En una de ellas la víctima es el regidor de la localidad, Samuel Falomir. "El alcalde es maricón", reza el graffiti. Un insulto que ha recibido la rápida y genial respuesta de la víctima en Twitter. ¿Ahora te enteras?, pregunta Falomir en su cuenta personal en la red social. ""No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo".