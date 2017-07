Albert Monteys está reinventando los cómics de ciencia-ficción con '¡Universo!'  

“¡Universo!” nace cuando Marcos Martín me propone hacer una nueva serie para su plataforma Panel Syndicate, que hasta entonces sólo alojaba el cómic que Marcos dibujaba y Brian Vaughan escribía. El autor tardó poco en decidir el género: "De nuevo, que iba a ser un cómic de ciencia-ficción ya lo sabía en el minuto uno después de que me lo propusieran". El formato le planteó también pocas dudas: "Lo que más he disfrutado siempre es el relato corto, ya sea en el formato revista clásica de ciencia-ficción o en cosas como 'The Twilight Zone'