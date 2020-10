Los "albaranes" fantasma de las compras sanitarias a China: Ayuso presumió de…

"No me diga que miento con las compras porque tengo fotos y vídeos de cada albarán, de cada camión y de cada avión que ha entrado en la Comunidad", dijo la presidenta madrileña el 29 de abril.El Gobierno madrileño, sin embargo, señala en respuesta a una petición de información del PSOE que el material sanitario trasladado desde China "no se acompaña de albarán al ser la Comunidad de Madrid el importador directo del mismo"."Cuando una cosa está clara, no hay ningún problema en mostrar lo que se pide", señala la diputada socialista en la Asamblea