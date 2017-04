Alarma en Cadena SER: se buscan responsables tras su peor EGM en seis años

Las cosas están sumamente revueltas en Cadena SER, pese a los mensajes optimistas resaltando su liderazgo y la fortaleza en todas las franjas. No obstante, es evidente que no toda la culpa es de Vicente Jiménez. El cambio de Carrusel Deportivo de Jesús Gallego por Dani Garrido no ha resultado -según revelan las cifras- y otras ofertas como Hoy por Hoy con Pepa Bueno y La Ventana con Carles Francino comienzan a dar muestras de agotamiento. Si bien, todos se mantienen líderes, el ritmo de pérdida de oyentes es más que preocupante.