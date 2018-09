Alan Watts: "No existes" [ENG]

No es triste darse cuenta de que no existes (...) ¿eres tú quien ve? ¿sabes cómo manejar los conos y bastones de tu retina? ¿eres tú quien respira? ¿eres tú quien oye? ¿Quién te hace pensar entonces que controlas tu mente? (...) Tus pensamientos no tienen un pensador; Tus sentimientos no tienen un "sentidor"; tan sólo ocurren. Tú eres sólo una alucinación. Cuando dices "siento que" en realidad deberíamos decir "hay un sentimiento aquí". Pero el idioma nos obliga a hablar de un "yo".