Una ajedrecista renuncia a defender sus títulos mundiales en Arabia Saudí alegando el machismo del país

Anna Muzychuk dice que por "principios" no acudirá a la Copa del Mundo: "No quiero ir acompañada cuando salga fuera, no quiero sentirme una persona de segunda". Además, la obligan a vestir túnica. Su hermana Mariya, otra excampeona, anunció a principios de este año que no iba a jugar la Copa del Mundo en Irán