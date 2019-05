Los AirPods son una tragedia

Durante un tiempo aproximado de 18 meses, se escucha música, podcasts y llamadas telefónicas en los AirPods. Luego, las baterías de litio terminarán aguantando poco más de una carga, y los AirPods acabarán siendo inutilizables poco a poco. No pueden repararse, porque todo el material está pegado con cola, y no se pueden tirar porque, de ser así, las baterías de iones de litio podrían provocar un incendio en el compactador de residuos. No son fáciles de reciclar, porque no hay ninguna manera segura de separar las baterías de de la carcasa.