«Hablando ahora con conocimiento de causa, cuesta entender tanto histerismo», ha sentenciado esta mañana Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, en videoconferencia desde su casa. «Esto es como una gripe, he tenido resfriados peores y no entiendo que no me dejen salir», ha insistido.