Ahora es conveniente leer a Eduardo Galeano

Yo nunca he estado en Venezuela ni he conocido a nadie nacido allí, y puede uno preguntarse quien tiene la razón de su parte en el conflicto que estos días acapara la atención de todo el mundo. Un dato importante es observar quien esta en contra de los chavistas, y estos son Ayuso, Gamarra, Abascal y demás miembros de la derecha que continuamente y desde hace mucho tiempo vociferan airados y ahora se muestran super contentos de que la bota yanky pisotee un país pasándose por el forro cualquier tipo de derecho internacional.

La situación no es nueva y un libro clásico al respecto es :Las venas abiertas de américa latina. de 1971.

Leerlo permite comprender lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará si nadie lo remedia, y para muestra un párrafo del libro en cuestión: "..olvidan que una legión de piratas, mercaderes, banqueros, marines, tecnócratas, boinas verdes, embajadores y capitanes de empresa norteamericanos se han apoderado, a lo largo de una historia negra, de la vida y el destino de la mayoría de los pueblos del sur...