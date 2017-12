Agujero en Telefónica: al descubierto miles de líneas de teléfono de grandes empresas

"Cuando vi que me había colado en el sistema de telefonía del Atlético de Madrid no me lo creía. Llamé a Enrique Cerezo y sonó. Colgué por miedo". Así describe el responsable de sistemas de una empresa química española el agujero de seguridad que descubrió en Centrex IP, un servicio de centralita en la nube que ofrece Telefónica a compañías en España para gestionar sus líneas de teléfono en diferentes sedes.