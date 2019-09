Aguirre y Monzón, pillados por el ciclón

Dicen que a Aguirre le ha costado noches de insomnio y broncas de amigos y familiares entrar en razón y bajar de la nube de su autoproclamada inocencia. Aferrada al argumento de que “todo el mundo sabe que yo no me he llevado un duro”, la doña insistía en no tener nada que temer y en que “ya pueden investigar lo que quieran, que a mí nadie me va a pillar en ningún renuncio”. El auto hecho público el lunes por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón contiene pasajes durísimos para la política madrileña.