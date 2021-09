Aguirre convoca a los jóvenes del PP a una fiesta privada en plena pugna entre Ayuso y Génova

A una fiesta privada con quien lo ha sido todo en el PP de Madrid y casi todo en el PP nacional no se dice que no. No si uno es miembro de las Nuevas Generaciones del partido. La cita con Esperanza Aguirre prevista para finales de septiembre ha corrido como la pólvora por los grupos de WhatsApp de los más jóvenes de la formación y hasta el momento medio centenar han manifestado su intención de asistir. Entre ellos hay jóvenes con cargos en gobiernos populares y también miembros de la Asamblea de Madrid.