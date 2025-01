Los agotadores y exhaustivos exámenes para el ingreso a las universidades de arte en China  

El ingreso a una universidad suele ser un proceso bastante estresante, y las escuelas de arte de China no resultan ser la excepción. Cada año, miles de estudiantes viajan a la ciudad más cercana para realizar exámenes prácticos, parte del proceso de solicitud para ingresar a los programas de arte de la facultad. La Academia Central de Bellas Artes de China selecciona entre cinco y once jueces cada año antes de los exámenes para sus tres programas de arte. Antes del examen, los jueces son enviados a un lugar secreto en un hotel no revelado de...