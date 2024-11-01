Agentes de ICE arrastran a mujer desde su auto en Minneapolis mientras ella grita: “¡Soy discapacitada!”

Menos de una semana después del asesinato de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE en Minneapolis, un nuevo enfrentamiento entre agentes federales de inmigración y un civil fue captado en video. Varios agentes —enmascarados, con gafas de sol y chalecos tácticos— discuten con la conductora cuando esta intenta alejarse en su vehículo, en medio de un episodio descrito como caótico. Dos de los hombres introducen las manos por la ventanilla del conductor hasta que uno logra abrir la puerta y arrastrar a la mujer al suelo.