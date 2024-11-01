Agentes del FBI reportan que la agencia es un “barco sin timón” al mando de un “sobrepasado” Kash Patel

El informe, obtenido por el periódico New York Post, llega después de que Patel se haya enfrentado a las críticas por el uso de aviones gubernamentales para múltiples viajes personales, la asignación de un equipo SWAT para proteger a su novia y los enfrentamientos denunciados con altos funcionarios del Gobierno de Trump. La Casa Blanca negó los informes de los medios de comunicación que afirmaban que Patel estaba “en la cuerda floja”, pero el demoledor informe elaborado por personas del FBI reveló una “imagen preocupante de una agencia”