Aforismos Irreligiosos

Cuando a un sujeto se le enseña a creer desde niño, es más fácil que acepte un argumento por falaz, estúpido y absurdo que aquel sea. No hay nada más pernicioso para un ser humano que admitir una colección de verdades absolutas a pesar de que aquellas no hayan sido demostradas por la evidencia; desechar cualquier duda sólo por halagar un dogma irracional, es un daño grave a la verdad. Para estos individuos no existen preguntas que no hayan sido resueltas por los dogmas que profesan.