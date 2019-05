"Es la afirmación de una negrera"

Carlos Bardem ha trabajado de todo. Es por esto que le "hace mucha gracia" cuando recibe críticas: "Se meten conmigo en Twitter los 'fachatrolls' diciendo que soy millonario". "No, soy un señor que estudie gracias a una beca en la universidad pública. En mi casa nunca sobro nada pero nunca pasamos hambre porque mi madre es una trabajadora y una guerrera que crio tres hijos". "Cuando dices que no llamen empleo basura a uno de 12 horas pero que no te va a servir para llegar a fin de mes porque hay gente que quiere esa basura. Eso es esclavismo".