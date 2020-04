Los afectados por erte cobrarán automáticamente el plus por hijos en su prestación

Los trabajadores afectados por un erte y con hijos a cargo cobrarán de forma automática el complemento pertinente en su prestación por desempleo. No obstante y dependiendo de si la persona tiene o no historial previo en las oficinas de empleo, ese 'plus' lo cobrará directamente o en un segundo pago. Así lo ha hecho público el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una nota informativa. La cuantía de ese complemento, dependiendo del número de familiares a cargo puede alcanzar los 400 euros mensuales.