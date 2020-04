Aerolíneas de EEUU solicitan subsidios al Gobierno para paliar desplome de los ingresos por crisis del coronavirus

Las principales aerolíneas locales solicitaron el viernes subsidios del Tesoro de Estados Unidos destinados a mantener los empleos mientras el sector busca capear su crisis más dura de la historia debido al coronavirus, aunque algunos advirtieron que los fondos “no son suficientes”. American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Lines Inc y JetBlue Airways Corp dijeron que habían presentado solicitudes de subvención pero no revelaron cuánto dinero pidieron o lo que ofrecieron a cambio de fondos.