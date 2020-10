Adur Ramirez de Alda: «Hemos sido siete chavales más de uno de los muchos montajes del Estado»

Subraya que no siente «ni rencor, ni rabia». Y es que entiende que lo que han vivido «no ha sido una cosa aislada». «Hemos sido siete chavales más de Euskal Herria, que hemos sido parte de uno más de los montajes del Estado español», señala, al tiempo que recuerda que en Altsasu ha habido más presos. «Siempre me he sentido uno más de esta situación, que no debería pasar, pero sigue pasando».