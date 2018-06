Los adolescentes que se rieron y grabaron a un hombre en Florida mientras se moría no serán acusados de delito criminal

En Florida, los individuos no tienen responsabilidad de ayudar a otra persona que está peleando por su vida. Así lo ha declarado el estado, que ha decidido no acusar a los cuatro adolescentes que grabaron a Jamel Dunn, un hombre de 31 años discapacitado, con un móvil mientras se ahogaba en un estanque en 2017 y no tomaron acciones para ayudarle