Una adolescente inventa una forma simple y efectiva de eliminar los puntos ciegos en el coche

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Uno de los problemas que nos encontramos con los vehículos actuales, cada vez más grandes debido al éxito de los SUV, tiene que ver con la merma de visibilidad del conductor. La carrocería ocupa más espacio y, por ejemplo los puntos ciegos, se potencian. Una chica de 14 años podría haber dado con la solución. Se llama Alaina Gassler, y la joven presentó su invento en el concurso Broadcom MASTERS (Matemáticas, Ciencias Aplicadas, Tecnología e Ingeniería para Rising Stars) para estudiantes de secundaria de la Society for Science and the Public.