El adolescente fallecido por Covid-19 no recibió tratamiento porque no tenía seguro médico (EEUU) [ING]

Un chico de 17 en Los Ángeles que podría haberse convertido en el primer adolescente fallecido por complicaciones con Covid-19 no recibió tratamiento porque no tenía seguro médico, según el alcalde de Lancaster, California. Aproximadamente 27,5 millones de americanos, el 8.5% de la población, no tienen seguro médico según las últimas cifras del gobierno.